Маурицио Сарри оскорбил Марину Грановскую на переговорах с «Челси»

Переговоры экс-главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри с «Челси» прошли не очень хорошо. 59-летнему коучу запретили курить, и он расстроился.

Исполнительный директор Марина Грановская уведомила итальянца, что ему не разрешат курить на тренировочной базе и на «Стэмфорд Бридж». В ответ Сарри кинул:

«Бог создал женщину только для переноса спермы от постели до туалета, а не для управления футбольным клубом», – сказал итальянец.

Сарри финишировал вторым с «Наполи» в Серии А. По окончании сезона место Маурицио занял Карло Анчелотти.

🔔 According to Kiss Kiss Napoli, Marina Granovaskaia informed Sarri he couldn’t smoke at Chelsea’s training ground or Stamford Bridge, to which he replied: “God only created women to carry semen from the bedroom to the toilet, not to run a football club.”

— Everything Napoli (@NapIesAndNapoli) June 3, 2018