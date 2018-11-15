В СИЗО Мамаев заинтересовался чтением духовной литературы

Зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала о жизни игроков в СИЗО. Она отметила, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев читает религиозную литературу.

«У них (Александр Кокорин и Павел Мамаев — прим.) все нормально. В спортзал ходят в режиме два раза в неделю, им этого достаточно, потому что в основном они занимаются в камере, им там коврики, как понимаю, разрешили иметь, по крайней мере, я видела у Мамаева в камере коврик. Также Мамаев читает православную литературу, у него в камере появился иконостас» — сказала Меркачева.

Напомним, что футболисты находятся в СИЗО до 8 декабря. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

Фото: GLobal Look Press

Источник: Р-Спорт