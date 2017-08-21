Серхио Рамос повторил антирекорд чемпионата Испании по удалениям

В матче против «Депортиво» защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос получил две желтые карточки, трансформировавшиеся в красную. Это удаление стало 18-м для испанца, который повторил антирекрд Пабло Альфаро и Хави Агуадо.

«Я считаю, что испанским арбитрам стоит обратить внимание на Англию и давать нам играть. Мне нравится их система. Европейские арбитры более снисходительны.

Я не согласен со своим удалением, но, конечно, уважаю мнение рефери», — прокомментировал свое удаление Рамос.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta