Президент Ла Лиги о решении УЕФА по «ПСЖ»: «Оно показывает, что ФФП мертв»

УЕФА прекратила расследование возможных нарушений «ПСЖ». Президент Ла Лиги Хавьер Тебас этим недоволен.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение УЕФА прекратить расследование по делу о возможном нарушении «ПСЖ» правил финансового фэйр-плей и не налагать на французский клуб серьезных санкций.

«Нам нужно время, чтобы изучить это решение более подробно. Но на первый взгляд, я бы сказал, что нас вводят в заблуждение.

Это показывает, что ФФП мертв, никакой ценности из себя он не представляет. Мы будем обращаться в компетентные органы в Европе и в Швейцарии, осуждая ФФП как таковой», – сказал Тебас.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe