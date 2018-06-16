Президент Ла Лиги о решении УЕФА по «ПСЖ»: «Оно показывает, что ФФП мертв»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Javier Tebas

УЕФА прекратила расследование возможных нарушений «ПСЖ». Президент Ла Лиги Хавьер Тебас этим недоволен.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение УЕФА прекратить расследование по делу о возможном нарушении «ПСЖ» правил финансового фэйр-плей и не налагать на французский клуб серьезных санкций.

«Нам нужно время, чтобы изучить это решение более подробно. Но на первый взгляд, я бы сказал, что нас вводят в заблуждение.

Это показывает, что ФФП мертв, никакой ценности из себя он не представляет. Мы будем обращаться в компетентные органы в Европе и в Швейцарии, осуждая ФФП как таковой», – сказал Тебас.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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