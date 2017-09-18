«Зенит» установил искусственных бакланов в качестве указателей возле стадиона

В преддверии матча между «Зенитом» и «Уфой» возле арены «Санкт-Петербург» появились необычные указатели. Они выполнены в виде птиц бакланов.

В августе вице-губернатор города на Неве Игорь Албин обвинил бакланов в том, что морские птицы разрушают цельность светоотражающей пленки на крыше стадиона, и из-за этого происходят протекания.

Вскоре директор по связям с общественностью «Зенита» Жанна Дембо рассказала, что баклан станет новым символом стадиона.

Фото: Официальный твиттер ФК «Зенит»

Источник: Официальный твиттер ФК «Зенит»