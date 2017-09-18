«Зенит» установил искусственных бакланов в качестве указателей возле стадиона

Автор: Никита Воробьев 0

В преддверии матча между «Зенитом» и «Уфой» возле арены «Санкт-Петербург» появились необычные указатели. Они выполнены в виде птиц бакланов.

В августе вице-губернатор города на Неве Игорь Албин обвинил бакланов в том, что морские птицы разрушают цельность светоотражающей пленки на крыше стадиона, и из-за этого происходят протекания.

Вскоре директор по связям с общественностью «Зенита» Жанна Дембо рассказала, что баклан станет новым символом стадиона.

Фото: Официальный твиттер ФК «Зенит»
Источник: Официальный твиттер ФК «Зенит»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Кокорин

Александр Кокорин об уходе Дзюбы: «В «Зените» на Артема надеются»

Кокорин

Роберто Манчини: «Кокорин забивает один гол за себя, один – за Дзюбу»

РФПЛ. 18 тур. ЦСКА-Зенит. 0:0. Москва, Арена ЦСКА, 04.03.2017

Йоан Молло: «Шансы «Зенита» и «Утрехта» 50 на 50»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 