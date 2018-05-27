Юрген Клопп: «Эпизод с травмой Салаха похож на рестлинг»

Автор: Дмитрий Темников 0

Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поздравил соперников по финалу Лиги чемпионов из «Реала» с победой в решающей встрече еврокубка (3:1). Также немецкий специалист прокомментировал эпизод с травмой нападающего «красных» Мохамеда Салаха. 

«Во-первых поздравляю «Реал» с победой. Наверное, когда ты проигрываешь, слова звучат как оправдание. Но эпизод с травмой Салаха был похож на рестлинг. Мо не повезло, что упал на плечо. Ребята были шокированы и потеряли нить игры. «Реал» пытался воспользоваться этим, но тайм мы завершили в ничью. Решающие моменты – это, конечно, голы, которые получились довольно странными», – цитирует Клоппа

Напомним, Клопп проиграл в шести кубковых финалах из семи. С «Ливерпулем» немец выходил в финал Лиги Европы 2015/16, где уступил со счетом 1:3 другому испанскому клубу — «Севилье».

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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