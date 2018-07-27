Луис Адриано не сыграет против «Оренбурга»

Автор: Дмитрий Темников 0

Лига чемпионов. 3 тур. «Спартак» — «Севилья» — 5:1. Москва. «Открытие Арена». 17 октября 2017 г.

Нападающий «Спартака» Луис Адриано не примет участия в матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом». Это подтвердил главный тренер красно-белых Массимо Каррера. 

«Адриано не сыграет завтра на 100%. В одной из игр на сборах он поскользнулся на мокром поле — потянул мышцу. Он работает индивидуально. выполняет упражнения. Думаю, к дерби будет готов.

У Ломовицкого хорошие шансы выйти с первых минут. Я еще не определился с составом полностью. Сомневаюсь по 2-3 позициям. Никто не имеет 100% места в основе. К счастью, у меня 23 игрока и сыграть может каждый», — заявил итальянский специалист.

Напомним, встреча пройдет завтра на «Открытие Арене». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sport24

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