Криштиану Роналду: «Мы собираемся обыграть Испанию»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Ronaldo

В преддверии матча со сборной Испании своим мнением поделился капитан португальцев Криштиану Роналду. По его словам, команда рассчитывает только на победу.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сказал, что команда собирается обыграть сборную Испании в сегодняшнем матче ЧМ-2018.

«Мы собираемся обыграть Испанию», – сказал Роналду, выходя из автобуса сборной.

Матч Португалия – Испания состоится сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало – в 21.00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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