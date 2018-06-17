Давор Шукер: «Во всей Хорватии нет ни одной арены уровня стадиона «Калининград». Это позор»

Президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер выразил недовольство состоянием футбольной инфраструктуры в стране. Он попросил российскую прессу о помощи.

«Организация потрясающая на чемпионате мира в России. Спасибо вашей стране за гостеприимство, за улыбки на лицах, за отличные рестораны. Вижу, как все в России сейчас живут футболом – от простого таксиста до президента, с которым мы виделись на конгрессе FIFA.

Расстраивает меня только одно, что во всей Хорватии нет ни одной современной арены уровня стадиона «Калининград». И это просто позор, ведь наша сборная занимает 15-е место в мировом рейтинге.

Мы – большая футбольная держава, но у нас нет новой арены хотя бы даже на 25 тысяч зрителей. Это не укладывается в голове.

Если российская пресса может как-то помочь, я прошу вас помочь. Задайте вопрос хорватским журналистам, почему они не проводят расследований на эту тему.

Задайте вопрос руководителям нашей страны, почему не строится стадион для футбольной сборной», – сказал Шукер.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»