ЧМ-2018. Группа Е. 2-й тур. Бразилия с трудом победила Коста-Рику

Сборная Бразилии встретилась со сборной Коста-Рики во втором туре ЧМ-2018. Бразилия одержала победу благодаря голу в добавленное время.

Группа Е. 2-й тур.

БРАЗИЛИЯ — КОСТА-РИКА — 2:0 (0:0).

Санкт-Петербург. 22 июня.

Стадион «Крестовский». 54745 зрителей.

Судья: Бьорн Куйперс (Нидерланды).

Бразилия: Алиссон, Силва, Марсело, Фагнер, Миранда, Паулиньо (Фирмино, 68), Каземиро, Коутинью, Виллиан (Дуглас Коста, 46), Неймар, Жезус (Фернандиньо, 90).

Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Акоста, Овьедо, Дуарте, Венегас, Борхес, Руис, Гузман (Техеда, 83), Гамбоа (Кальво, 75), Уренья (Боланьос, 54).

Голы: 1:0 — Коутинью (90), 2:0 — Неймар (90).

Предупреждения: Неймар (81), Коутинью (81), Акоста (84).

23 (9) удары (в створ) 4 (0)

11 фолы 11

10 угловые 1

3 офсайды 3

68 % владения мячом 32

После первого тура многие продолжили считать сборную Бразилию главным фаворитом чемпионата мира. Коста-Рика не должна была стать серьезным соперником для «селесао». Однако, имея в своем распоряжении звездного голкипера Наваса, костариканцы все же доставили неудобства бразильцам. Конечно, Коста-Рика до матча имела серию из 3-х поражений подряд. Но это не помешало сразиться с пентакампеонами. По ходу матча себя вновь проявила система видеоповторов. Ближе к концу матча арбитр отменил назначенный в ворота Коста-Рики пенальти. И все же «селесао» сумели одержать столь нужную победу благодаря второму голу Коутинью и первому Неймара, который после игры выпустил эмоции наружу, на ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»