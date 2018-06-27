Эрнан Креспо: «Чуть не умер, пока смотрел матч Аргентины»

Экс-нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо, посетивший Парк футбола в Москве, рассказал, что думает о команде и чемпионате мира. Во вторник аргентинцы вырвали победу у Нигерии и вышли в плей-офф, набрав всего четыре очка в трех матчах.

– Я очень рад за Аргентину, ведь ситуация в группе для команды складывалась непростая. Но парни сумели проявить характер и в тяжелейшем матче добились победы, — сказал Креспо.

– Что скажете о матче 1/8 финала Франция – Аргентина?

– Мы не являемся фаворитами, но в команде собраны сильные игроки. Впрочем, в этом Франция нам не уступает. Зато у соперника есть преимущество – там сыгранный коллектив, тренер давно работает с командной. У Аргентины этого нет – у нас коллектив только формируется. Жаль, что это происходит прямо во время чемпионата мира. И тем не менее, Франции нужно больше беспокоиться о том, как сыграет Аргентина, ведь никто сейчас не скажет, какой футбол покажет команда.

– Как вам организация ЧМ в России?

– Когда играешь, ощущения от чемпионата мира другие. Сейчас я наслаждаюсь. Это фантастический опыт. Хотел бы поздравить россиян с таким прекрасным чемпионатом мира.

– Нервничали, когда смотрели матч Аргентины?

– Думал, вообще умру! Вчера была нетипичная для Аргентины ситуация – ребят в конце матча плакали. На них оказывалось огромное давление. Надеюсь, этот матч немного их раскрепостит.

Фото: твиттер Креспо

Источник: «Спорт-Экспресс»