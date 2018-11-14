Никола Влашич: «Я счастлив в России»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился своими впечатлениями от России и чемпионата страны. Хорват перешел в московскую команду летом 2018 года на правах аренды из английского «Эвертона».

«Марио Пашалич, с которым у меня хорошие отношения, рассказывал о России. Ему здесь не понравилось. В прошлом сезоне, когда ещё ничего не указывало на мой трансфер в ЦСКА, он мне сказал: «Мой друг, никогда не езжай в Россию!»

«Меня в России удержит тот факт, что все останется, как сейчас: тот же тренер, та же атмосфера в команде. Я счастлив здесь. Люди в России иногда говорят мне, что я хочу вернуться в «Эвертон», они уверены в таком моём желании. Это неправда!» — сказал 21-летний хорват.

Влашич провел 11 игр за ЦСКА и забил 3 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат