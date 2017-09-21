Карим Бензема: «Конечно, я хочу завершить карьеру в «Реале»

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2021 года. Француз хочет завершить карьеру в мадридском клубе.

«Реал» был для меня семьей в самые трудные моменты карьеры. В Мадриде меня поддерживали во всех аспектах.

Я чувствую, что меня любят в «Реале», мне нравится футбол «Реала». И конечно, я хочу завершить карьеру здесь.

Нет другого такого клуба. Это будет моя последняя команда», – сказал Бензема.

Ранее сообщалось, что 29-летний француз будет получать в «Реале» больше 7,5 миллиона евро в год, а его отступные составят миллиард евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal