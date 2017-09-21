Карим Бензема: «Конечно, я хочу завершить карьеру в «Реале»

Автор: Лидия Дидык 0

Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2021 года. Француз хочет завершить карьеру в мадридском клубе.

«Реал» был для меня семьей в самые трудные моменты карьеры. В Мадриде меня поддерживали во всех аспектах.

Я чувствую, что меня любят в «Реале», мне нравится футбол «Реала». И конечно, я хочу завершить карьеру здесь.

Нет другого такого клуба. Это будет моя последняя команда», – сказал Бензема.

Ранее сообщалось, что 29-летний француз будет получать в «Реале» больше 7,5 миллиона евро в год, а его отступные составят миллиард евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Бензема

Карим Бензема пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы ноги

Иско

В новом контракте Иско сумма отступных составит 700 миллионов евро

Марсело

Марсело: «Я мог заиграть за ЦСКА в свои 18 лет»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 