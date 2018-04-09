Руслан Нигматуллин — о Погребняке в сборной: «Павлюченко тоже может вернуться»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Ruslan Nigmatullin

Руслан Нигматуллин поделился своим мнением. Бывший вратарь считает, что обсуждать возвращение Павла Погребняка в сборную не стоит. 

Экс-голкипер сборной России  Руслан Нигматуллин прокомментировал возможность возвращения в сборную России нападающего «Тосно»  Павла Погребняка. 34-летний форвард оформил дубль в игре с «Уралом» (2:2) и забил за тосненцев уже 4 мяча в 6 матчах.

– Знаете, Роман Павлюченко тоже может вернуться – как он круто по четвергам играет! – сказал Нигматуллин. – Думаю, здесь нет темы для обсуждения. Хотя я очень рад за Погребняка, что он после «Динамо» не опустил голову и продолжает получать удовольствие от футбола. Но тем игрокам, которым уже сильно за 30, думаю, будет очень тяжело на ЧМ.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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