Руслан Нигматуллин — о Погребняке в сборной: «Павлюченко тоже может вернуться»

Руслан Нигматуллин поделился своим мнением. Бывший вратарь считает, что обсуждать возвращение Павла Погребняка в сборную не стоит.

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возможность возвращения в сборную России нападающего «Тосно» Павла Погребняка. 34-летний форвард оформил дубль в игре с «Уралом» (2:2) и забил за тосненцев уже 4 мяча в 6 матчах.

– Знаете, Роман Павлюченко тоже может вернуться – как он круто по четвергам играет! – сказал Нигматуллин. – Думаю, здесь нет темы для обсуждения. Хотя я очень рад за Погребняка, что он после «Динамо» не опустил голову и продолжает получать удовольствие от футбола. Но тем игрокам, которым уже сильно за 30, думаю, будет очень тяжело на ЧМ.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»