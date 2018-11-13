Игроки ирландского клуба полезли с кулаками на судью

После игры в рамках Объединенной лиги союзных республик Ирландии между «Маллингар Таун» и «Хорлипом» (3:1) футболисты первой команды избили судью Дэниеля Свини. Арбитр получил тяжелые повреждения.

Предполагается, что на судью напали болельщик с тремя игроками. У арбитра после инцидента сломана кость под глазом и с обеих сторон челюсть. Кроме того, у него серьезно поврежден нос. Футбольный клуб «Маллингар Таун» не собирается комментировать произошедшее.

«Мы в шоке и потрясены жестоким нападением на одного из наших арбитров после воскресной игры» — заявил президент ирландского сообщества судей Пол О’Брайен.

Фото: Twitter BBC

Источник: BBC,