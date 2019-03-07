Ромелу Лукаку: «Я знаю, что Уле-Гуннар Сульшер останется в «Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов заявил, что Уле-Гуннар Сульшер продолжит тренировать клуб. Бельгийский форвард выступает за манкунианцев с 2017 года.

«Я знаю, что он останется, в этом нет никаких сомнений. Он хочет остаться, игроки хотят, чтобы он остался.

Мы играем очень хорошо, как и должен играть «Манчестер Юнайтед». Сульшер – молодой тренер, у него молодые игроки. Идеальная среда для развития и, я надеюсь, завоевания трофеев в ближайшем будущем.

Думаю, они уже все обсудили. Я рад, что Уле-Гуннар с нами. Надеюсь, он останется надолго», – сказал форвард.

46-летний норвежец принял команду на временной основе после увольнения Жозе Моуринью в декабре. Права на тренера принадлежат «Мольде».

Фото: Global Look Press

Источник: Viasat Football