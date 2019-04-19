Валерий Карпин: «Оренбург» очень организованная команда»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями перед матчем против «Оренбурга» в рамках чемпионата России. Встреча состоится в субботу в 14:00 по московскому времени на Южном Урале.

«Посмотрим в игре с «Оренбургом», насколько сильно команда выхолощена после победы над «Спартаком».

Выиграли и хорошо, как я уже говорил, за эту игру дают такие же три очка, как и за победы над «Уфой» или «Оренбургом», поэтому готовимся, посмотрим, что получится.

Игра Гацкана в центре обороны имеет право на жизнь. Мевля уже, скорее всего, сможет принять участие в игре против «Оренбурга», тоже самое касается и Новосельцева.

Говорить, что это команда отличается от всех, нельзя. Но «Оренбург» – очень организованная команда, особенно в обороне, здорово выбегает в контратаку. Боевая команда. Отметил бы заряженность на борьбу и победу», – сказал тренер команды из Ростова-на-Дону.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ростова»