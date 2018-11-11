Иван Обляков: «Для меня матч с «Зенитом» будет принципиальным»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признался, что для него предстоящий матч против «Зенита» является принципиальным. Напомним, Обляков является воспитанником петербургской СДЮСШОР «Зенит».

«Витя Васин уже опытный футболист, он давно уехал из Питера и добился всего в других клубах. Наверное, поэтому для него это все дела минувшие. А я молодой, мой переезд состоялся всего пару лет назад. Могу сказать так: для меня матч с «Зенитом» будет принципиальным. Очень хочется обыграть эту команду», — сказал полузащитник ЦСКА.

Обляков стал игроком ЦСКА 31 августа этого года. 1 сентября 20-летний футболист дебютировал за «армейцев» в матче против «Урала».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА