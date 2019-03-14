Карло Анчелотти: «Криштиану Роналду может добиться результата в одиночку»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти похвалил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду после его хет-трика в матче с «Атлетико». По сумме двух матчей итальянский клуб прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Ювентус» совершил потрясающий подвиг, и его инициировал выдающийся футболист.

Все ждали, что его игра будет становиться хуже, но этого не происходит. Ни на йоту. Роналду никогда не ошибается, особенно в таких важных матчах, как с «Атлетико».

Он может в одиночку добиться результата в матче. Есть прекрасные футболисты, у которых всегда проблемы в важных матчах. И в этом заключается разница между великолепным игроком и великим чемпионом», – сказал Анчелотти.

Итальянец работал с Роналду в мадридском «Реале» с 2013 по 2015 годы. 59-летний специалист выиграл в Мадриде Кубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Фото: Global Look Press

Источник: AS