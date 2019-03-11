Грегуар Дефрель попал в ДТП, скрываясь от полиции

Автор: Павел Зайцев 0

Нападающий «Сампдории» Грегуар Дефрель разбил машину, пытаясь уйти от преследования полиции. Француз выступает за клуб на правах аренды с лета 2018 года.

27-летний француз ночью на своем автомобиле пытался скрыться от полиции, однако не справился с управлением и врезался в другое авто. Он не пострадал, однако в крови футболиста обнаружили высокий уровень содержания алкоголя. Игрока лишили водительских прав.

View this post on Instagram

6.3 AMG #AvionDeChasse 😤😤🙏🙏

A post shared by Gregoire Defrel (@gregos92) on

«Сампдория» пока оценивает случившееся, после чего примет меры в отношении француза.

В нынешнем сезоне Дефрель сыграл в 26 матчах серии А, в которых отличился 6 голами и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ave Квальярелла, дебют Пентека, провал «Ромы». Обзор 21-го тура Серии А

«Локомотив» и ЦСКА заинтересованы в услугах полузащитника «Ромы»

Пасторе

Хавьером Пасторе интересуется «Зенит»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 