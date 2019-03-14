Жерар Пике: «Надеюсь, смогу убедить Эрнесто Вальверде перевести меня в нападение»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, подвел итоги матча с французским «Лионом». Испанец забил гол в матче, а каталонский клуб победил со счетом 5:1.

«Если я увижу, что Луис Суарес подустал, попрошу тренера перевести меня в нападении. Надеюсь, мне удастся убедить его. Я могу понять, когда у меня есть преимущество, когда есть возможность забить. Мне всегда нравилось помогать в нападении.

Криштиану? Большие звезды играют важную роль. Но они не выигрывают трофеи в одиночку.

Когда у тебя в команде есть кто-то вроде Месси, это придает уверенности и спокойствие в нужные моменты. То, что он делает – это ненормально. Он провел великолепный матч, два гола и два ассиста, а еще один удар выбили с линии.

Требл? Мы все еще в игре за три трофея, но слишком рано говорить о требле. Мы движемся шаг за шагом. Мы в такой же ситуации, что и в прошлом сезоне, и нам нужно опираться на свой опыт. В воскресенье нас ждет сложный матч», – сказал Пике.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca