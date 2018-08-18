В сборную Бразилии впервые за 100 лет попал футболист, рожденный в другой стране

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра получил приглашение в сборную Бразилии на товарищеские матчи с США (8 сентября) и Сальвадором (12 сентября). 22-летний Перейра стал первым футболистом в бразильской команде, родившимся в другой стране.

Полузащитник родился в Бельгии и выступал за сборные этой страны в возрастной категории до 13 и 15 лет. В предыдущий раз сборная Бразилии приглашала под свои знамена футболиста, рожденного в другой стране, в 1918 году.

В этом году Перейра провел один матч в составе «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне выступал за «Валенсию» на правах аренды.

В заявке сборной Бразилии не оказалось защитника мадридского «Реала» Марсело. Кроме того, наставник Тите не включил в список троих футболистов, представляющих «Манчестер Сити», — голкипера Эдерсона, хавбека Фернандиньо и форварда Габриэла Жезуса.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports