Трансфер Сане в «Баварию» состоится не позднее четверга

Автор: Никола Косич 0

«Бавария» все еще ведет переговоры по трансферу игрока «Манчестер Сити» Лероя Сане. Переход должен состояться не позднее четверга.

По информации немецких СМИ, мюнхенский клуб достиг личной договоренности с с 23- летним хавбеком. Сане в «Баварии» будет зарабатывать около 18 миллионов евро в год.

«Ман Сити» запросит у «Баварии» 150-160 млн евро за Сане. В общей сложности трансфер обойдется чемпиону Германии более чем в 200 млн евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии Сане провел 31 матч, отметился 10 голами и 11 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: Sky Deutschland

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