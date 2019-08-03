Трансфер Сане в «Баварию» состоится не позднее четверга

«Бавария» все еще ведет переговоры по трансферу игрока «Манчестер Сити» Лероя Сане. Переход должен состояться не позднее четверга.

По информации немецких СМИ, мюнхенский клуб достиг личной договоренности с с 23- летним хавбеком. Сане в «Баварии» будет зарабатывать около 18 миллионов евро в год.

«Ман Сити» запросит у «Баварии» 150-160 млн евро за Сане. В общей сложности трансфер обойдется чемпиону Германии более чем в 200 млн евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии Сане провел 31 матч, отметился 10 голами и 11 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: Sky Deutschland