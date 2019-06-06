«Ман Сити» может обменять Данило на Жоау Канселу

Защитник «Ювентуса» Жоау Канселу может перейти в «Манчестер Сити». Клубы ведут переговоры о трансфере португальца за 50 миллионов евро.

Сам Канселу проявил желание перейти в английский клуб, но «Ювентус» пока не дал согласие на переход.

«Сити» хочет избавиться от Данило и найти ему замену. Бразилец, в свою очередь, для «Юве» как один из вариантов для покупки, но на данный момент клубы не обсуждают его потенциальное включение в сделку.

В прошедшем чемпионате Италии игрок проел 25 матчей, отметился голом и 5 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: Goal