«Байер» интересуется Эдегором

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в «Байере». Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в «Витессе».

Немецкие СМИ утверждают, что леверкузенцы рассматривают норвежского футболиста в качество одного из приобретений. «Эдегор – интересный футболист», – подтвердил спортивный директор «Байера» Симон Рольфес.

Однако, «Реал» отказался продавать Эдегора «Аяксу», и, скорее всего, хочет отдать его в аренду.

В прошедшем сезоне чемпионата Голландии полузащитник провел 31 матч, отметился 8 голами и 11 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: Bild