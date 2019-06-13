«Байер» интересуется Эдегором

Автор: Никола Косич 0

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в «Байере». Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в «Витессе». 

Немецкие СМИ утверждают, что леверкузенцы рассматривают норвежского футболиста в качество одного из приобретений. «Эдегор – интересный футболист», – подтвердил спортивный директор «Байера» Симон Рольфес.

Однако, «Реал» отказался продавать Эдегора «Аяксу», и, скорее всего, хочет отдать его в аренду.

В прошедшем сезоне чемпионата Голландии полузащитник провел 31 матч, отметился 8 голами и 11 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: Bild

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Демирбай

Керем Демирбай перешел в «Байер»

«Ливерпуль» включился в борьбу за Юлиана Брандта

Гарет Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 