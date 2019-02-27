«Монако» хочет выкупить Желсона Мартинша у «Атлетико»

Нападающий «Монако» Желсон Мартинш может перебраться в клуб на постоянной основе. Права на футболиста на данный момент принадлежат мадридскому «Атлетико».

Руководство «Монако» осталось под впечатлением от выступления португальского футболиста и всерьез задумалось о его выкупе по окончании сезона. Монегаски готовы сделать «Атлетико» стартовое предложение в размере 20 миллионов евро. «Атлетико» же рассчитывает выручить за форварда около 30-40 миллионов.

Мартинш является воспитанником лиссабонского «Спортинга». Минувшим летом после скандала в клубе игрок вместе с несколькими партнерами разорвал контракт и покинул команду на правах свободного агента, после чего заключил соглашение с «Атлетико». В зимнее трансферное окно перебрался в «Монако» на правах аренды.

В нынешнем сезоне 23-летний португалец провел 4 матча во французской Лиге 1, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola