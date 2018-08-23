Хатем Бен-Арфа может вернуться в «Ниццу»

Автор: Михаил Серебряков 0

Хатем Бен-Арфа

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хатем Бен-Арфа, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, в скором времени определится с местом продолжения карьеры. И вернуться в чемпионат Франции.

Согласно данным одного СМИ, главным претендентом на 31-летнего хавбека является его бывший клуб «Ницца», в котором его хотят видеть в связке с нападающим Марио Балотелли, решившим остаться в команде на новый сезон. Конкуренцию «Ницце» готов составить «Ренн».

Также на Бен-Арфа претендуют клубы из Германии и Португалии («Спортинг» и «Бенфика»), однако сам игрок не желает покидать Францию.

Футболист защищал цвета «Ниццы» в сезоне-2015/16, после чего перебрался в «ПСЖ». За свою карьеру он также успел поиграть за такие клубы, как «Лион», «Марсель», «Ньюкасл Юнайтед» и «Халл Сити».

Фото: Global Look Press
Источник:   L’Équipe

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