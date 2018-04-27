«ПСЖ» предложил Арсену Венгеру четырехлетний контракт

Арсен Венгер может получить работу во Франции. Его зовет столичный «ПСЖ».

«Пари Сен-Жермен» нашел замену главному тренеру Унаи Эмери, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Парижане хотят заменить испанского специалиста нынешним наставником «Арсенала» Арсеном Венгером, который недавно также объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Руководство «ПСЖ» уже провело встречу с французом и предложило ему заключить с клубом контракт на четыре года.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «ПСЖ» станет бывший наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель.

Фото: Global Look Press

Источник: Le10sport