Сальваторе Сиригу: «Положение Верратти в «ПСЖ» немного похоже на тюремное заключение»

Вратарь «Торино» Сальваторе Сиригу прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Бывший голкипер парижан считает, что они должны отпустить итальянца, если у того есть желание покинуть клуб.

«Можно сказать, что положение Верратти в «ПСЖ» немного похоже на тюремное заключение. Игрок дает команде все возможное, если он мотивирован. Если Марко хочет покинуть клуб, потому что чувствует нехватку мотивации или имеет причины для ухода, клуб должен рассмотреть его желание. Он необыкновенный игрок, и я надеюсь, что он примет правильное решение, которое поможет его карьере», — сказал Сиригу.

Наиболее предметный интерес к Верратти проявляет «Барселона». Сам итальянец также желает покинуть свой нынешний клуб и переехать в столицу Каталонии.

Фото: Global Look Press

Источник: Footmercato