Бывший вратарь «Крыльев Советов» перешел в европейский клуб

Автор: Дарья Григорьева 0

Бывший голкипер «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» Ян Муха перешел в новый европейский клуб. Им оказался шотландский «Гамильтон Академикал».

В команду словацкий вратарь перебрался из польского клуба»Брук-Бет Термалица» на правах свободного агента. Вратарь будет выступать в команде под 24-м номером.

Напомним, что Муха выступал за «Крылья Советов» с 2013 по 2015 года. Затем футболист провел полгода в аренде в тульском «Арсенале». Кроме того, голкипер выступал за сборную Словакии. В активе вратаря 46 матчей за национальную команду.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Гамильтон Академикал»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Матч «Динамо» – ЦСКА обслужит Алексей Еськов и другие назначения 13-го тура чемпионата России

Денис Глушаков

Состав сборной России на матчи с Германией и Швецией, «Барселона» просматривает игроков из РПЛ, Глушаков может покинуть «Спартак». Главные новости дня

Каррера

Поражения «Спартака» и «Зенита», Каррера и Лопетеги на грани увольнения, Роналду посещал свинг-клуб. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 