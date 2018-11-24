Бывший вратарь «Крыльев Советов» перешел в европейский клуб

Бывший голкипер «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» Ян Муха перешел в новый европейский клуб. Им оказался шотландский «Гамильтон Академикал».

В команду словацкий вратарь перебрался из польского клуба»Брук-Бет Термалица» на правах свободного агента. Вратарь будет выступать в команде под 24-м номером.

Напомним, что Муха выступал за «Крылья Советов» с 2013 по 2015 года. Затем футболист провел полгода в аренде в тульском «Арсенале». Кроме того, голкипер выступал за сборную Словакии. В активе вратаря 46 матчей за национальную команду.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Гамильтон Академикал»