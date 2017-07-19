«Зенит» пригласил автора стадиона из соломы для обмена опытом

Автор: Никита Воробьев 0

Зенит

Футбольный клуб «Зенит» пригласил в Санкт-Петербург человека, который построил стадион из соломы в Ставропольском крае. Болельщик команды Роман Пономарев назвал его в честь новой арены в городе на Неве.

«Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на «Зенит-Арене» (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему). Ставрополье, ждите посылку!

А автора идеи, нашего болельщика Романа Пономарева, мы ждем на стадионе «Санкт-Петербург» для обмена опытом. Билет пришлем!» — говорится в официальном твиттере «Зенита».

Стадион был построен в фермерском хозяйстве на Ставрополье за пять дней. На его изготовление около 4,5 тысячи тюков соломы. Открытие арены состоится в ближайшую субботу матчем между местными командами, а в августе на ней пройдет чемпионат мира по соломенному футболу.

«Я никоим образом не хотел подшутить над клубом, за который болею. А соломенный стадион будет использоваться по назначению — то есть для игры в футбол на соломенном покрытии толщиной 20-25 сантиметров. Поскольку оно является рыхлым, то это тяжело, в какой-то степени аналог пляжного футбола», — рассказал Пономарев.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер ФК «Зенит», РИА Новости

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