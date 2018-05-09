Ромелу Лукаку может пропустить финал Кубка Англии

Участие форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в финале Кубка Англии находится под вопросом. Он также пропустит несколько матчей чемпионата Англии.

Нападающий пропустит две оставшиеся игры в рамках чемпионата премьер-лиги из-за последствий травмы голеностопа. Бельгиец повредил правую ногу во встрече с «Арсеналом» (2:1), состоявшейся 29 апреля.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью потдвердил, что Лукаку точно пропустит ближайшие матчи с «Вест Хэмом» и «Уотфордом». Такое решение принято с целью дать форварду шанс восстановиться к финальной игре Кубка Англии против «Челси», которая намечена на 19 мая.

«Это тот план, который мы пытаемся реализовать», – сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail