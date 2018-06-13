Тренер сборной Ирана потребовал извинений от Nike

Автор: Тимофей Поршнев 0

Queiroz

Главный тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейруш потребовал извинений от американской компании Nike. Она отказалась обеспечивать игроков его команды спортивной экипировкой.

В своем заявлении Nike отметила, что не сможет предоставить иранским футболистам бутсы на чемпионате мира по футболу в России из-за санкций, введенных США против Ирана.

Тренер назвал заявление спортивной компании излишним и обратился за помощью к ФИФА.

«Nike следует прийти и извиниться, поскольку их высокомерное поведение по отношению к 23 парням абсолютно смехотворно и необоснованно», — заявил Карлуш Кейруш.

Сборная Ирана выступит на чемпионате мира по футболу в группе В. Ей будут противостоять команды Португалии, Испании и Марокко. Первый матч иранцы проведут 15 июня.

Фото: Global Look Press
Источник: Reuters

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