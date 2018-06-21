ЧМ-2018. Группа С. 2-й тур. Франция третьей пробилась в плей-офф

Второй тур в самом разгаре, и матч Франции и Перу это подтверждает. Сборная Франции обыграла перуанцев и вышла в плей-офф.

Группа С. 2-й тур.

ФРАНЦИЯ — ПЕРУ — 1:0.

Екатеринбург. 21 июня.

Стадион «Екатеринбург Арена». 32789 зрителей.

Судья: Мохаммед Абдулла (ОАЭ).

Франция: Льорис, Павар, Эрнандес, Варан, Юмтити, Канте, Погба (Н’Зонзи, 89), Матюиди, Мбаппе (Дембеле, 75), Жиру, Гризманн (Фекир, 80).

Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Рамос, Родригес (Сантамария, 46), Йотун (Фарфан, 46), Акино, Куэва (Руидиас, 82), Флорес, Каррильо, Герреро.

Голы: 1:0 — Мбаппе (34).

Предупреждения: Матюиди (16), Герреро (23), Акино (81), Погба (86).

11 (4) удары (в створ) 10 (2)

12 фолы 14

5 угловые 3

0 офсайды 1

44 % владения мячом 56

Франция не проигрывает южноамериканским командам на ЧМ уже 7 матчей. И в этой встрече они безоговорочные фавориты, победа французам была необходима, тем более голкипер «трехцветных» Льорис провел 100-й матч за сборную. Хотя Перу несомненно может составить конкуренцию даже сильному сопернику. И именно сейчас латиноамериканцы нуждались в победе, которая могла бы спасти их положение в группе, ведь в первом матче они уступили датчанам 0:1. Однако добыть победу не удалось. Франция благодаря голу Мбаппе обыграла «инков» и вышла в плей-офф ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»