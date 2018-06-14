Власти Великобритании не пустили 1200 хулиганов на ЧМ-2018 в Россию

Автор: Тимофей Поршнев 0

English fan

Власти Великобритании не пустили более 1200 болельщиков в Россию на матчи ЧМ-2018. Все они замечены в хулиганстве.

Ранее Министерство внутренних дел подписало приказ о том, что 1312 человек, которые были замечены в хулиганских действиях, должны сдать свои заграничные паспорта. 1254 из них уже сделали это либо изначально не имели данного документа.

В настоящее время сотрудники полиции ведут работу по поиску оставшихся 58 паспортов, чтобы не дать их владельцам выехать на турнир, стартующий сегодня.

Эта информация также была передана портам Великобритании, чтобы все подозреваемые не смогли отправиться в Россию морским путем.

Нарушителям грозят наказания в виде штрафа до 5000 фунтов или шестимесячного тюремного срока.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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