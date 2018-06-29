Капитан «Атлетико» Габи переходит в катарский «Аль-Садд», за который играет Хави

Автор: Тимофей Поршнев 0

Gabi

Капитан «Атлетико» Габи Фернандес продолжит карьеру в Катаре. Он перейдет в «Аль-Садд».

35-летний испанец перейдет в клуб «Аль-Садд», за который выступает его соотечественник, бывший игрок «Барселоны» Хави Эрнандес.

Габи, являющийся воспитанником «Атлетико», подпишет со своим новым клубом контракт на 3 года.

В первой команде «матрасников» полузащитник дебютировал в 2004 году. Отыграв сезон-2004/05 в аренде за «Хетафе», он в 2007 году покинул Мадрид, перебравшись в «Сарагосу», но вернулся в родной клуб в 2011-м.

В общей сложности он провел за «Атлетико» 417 матчей, выиграл вместе с ним чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также дважды – Лигу Европы.

Фото: Global Look Press
Источник: Cadena SER

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