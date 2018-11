Карло Анчелотти о жесте Моуринью: «Могу понять поступок Моуринью. Его жест был сарказмом, а не какой-то грубостью»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал поведение Жозе Моуринью на матче «Манчестер Юнайтед» с «Ювентусом». Португальский специалист оригинально ответил фанатам туринского клуба на оскорбления.

«В футболе каждый из нас несёт ответственность. Но неприятно слушать оскорбления в свой адрес на протяжении всего матча. Могу понять поступок Моуринью. Его жест был сарказмом, а не какой-то грубостью. Такое может произойти после 90 минут оскорблений. В итальянской культуре оскорбления, в целом, являются серьёзной проблемой. Речь не только о болельщиках «Ювентуса». Такое случается и в Неаполе, и в Милане». — заявил Карло Анчелотти.

Сразу после игры английского клуба с «Ювентусом», главный тренер «красных дьяволов» вышел на поле и демонстративно приложил руку к уху. Таким образом он обратился к болельщикам «Ювентуса» на трибунах.

Jose Mourinho has got the Juventus fans and players rattled at full time! 😬🤬

He's enjoyed that one A LOT! 🤫 pic.twitter.com/Gcmuyd3sDo

— Football on BT Sport (@btsportfootball) November 7, 2018