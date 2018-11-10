Карло Анчелотти о жесте Моуринью: «Могу понять поступок Моуринью. Его жест был сарказмом, а не какой-то грубостью»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал поведение Жозе Моуринью на матче «Манчестер Юнайтед» с «Ювентусом». Португальский специалист оригинально ответил фанатам туринского клуба на оскорбления.

«В футболе каждый из нас несёт ответственность. Но неприятно слушать оскорбления в свой адрес на протяжении всего матча. Могу понять поступок Моуринью. Его жест был сарказмом, а не какой-то грубостью. Такое может произойти после 90 минут оскорблений. В итальянской культуре оскорбления, в целом, являются серьёзной проблемой. Речь не только о болельщиках «Ювентуса». Такое случается и в Неаполе, и в Милане». — заявил Карло Анчелотти.

Сразу после игры английского клуба с «Ювентусом», главный тренер «красных дьяволов» вышел на поле и демонстративно приложил руку к уху. Таким образом он обратился к болельщикам «Ювентуса» на трибунах.

Напомним, что 7 ноября «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ювентусом». Теперь английский клуб имеет 7 очков и располагается на втором месте в группе H. «Ювентус» лидирует в группе с девятью очками.

Фото:   Global Look Press
Источник:Football Italia, Football on BT Sport

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