Нголо Канте: «В «Челси» я стал сильнее как игрок»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал подписание нового 5-летнего контракта с клубом. Француз выступает за лондонский клуб с 2016 года.

«Я счастлив продлить свое пребывание в «Челси». Я провел здесь два прекрасных года и желаю большего. С тех пор, как я пришел, я стал во всем сильнее как игрок, бросил вызов самому себе и завоевал награды на которые никогда и не рассчитывал.

Мне нравится город, мне нравится клуб, и я рад провести здесь еще больше времени», – сказал Канте.

27-летний Канте стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии вместе с «Челси». За два сезона полузащитник сборной Франции провел 80 игр и забил три гола.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»