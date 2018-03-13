На тестовые матчи стадионов ЧМ-2018 будут приглашать бесплатно

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин поделился планами на проведение тестовых матчей на стадионах, на которых состоятся игры чемпионата мира 2018 года. По его словам, на некоторые арены может быть осуществлен бесплатный проход.

«ФИФА требует большую заполняемость стадиона на тестовых матчах. Мы будем стараться это делать. На 70% заполнить арены сможем там, где проводятся матчи с командами РФПЛ.

В тех регионах, где это не получается, где играют, например, команды ПФЛ и ФНЛ, городам придется проводить акции. Приводить бесплатно студентов, например. Все делается для того, чтобы протестировать стадионы.

Если будем понимать, что не добираем по количеству, всегда есть возможность пригласить бесплатно людей и выполнить те задачи, которые мы должны решить на тестовых матчах. Этим занимаются администрации городов и областей, все понимают ситуацию», — сказал Мейтин.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»