Мохаммед Салах приступит к полноценным тренировкам через 10 дней

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Моххаммед Салах

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах сможет сыграть на ЧМ с самого начала турнира. Египтянин приступит к полноценным тренировкам через 10 дней. 

Отмечается, что форвард присоединится к своим партнерам по национальной сборной на базе в Каире 8 июня, чтобы в составе египетской делегации отправиться в Россию на чемпионат мира. Вылет сборной Египта в Россию запланирован на 10 июня.

Ранее сообщалось, что Салах пропустит не меньше трех недель из-за растяжения связок плечевого сустава, которое он получил в финале Лиги чемпионов с «Реалом».

Фото: Global Look Press
Источник: EFA

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