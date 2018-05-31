Мохаммед Салах приступит к полноценным тренировкам через 10 дней

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах сможет сыграть на ЧМ с самого начала турнира. Египтянин приступит к полноценным тренировкам через 10 дней.

Отмечается, что форвард присоединится к своим партнерам по национальной сборной на базе в Каире 8 июня, чтобы в составе египетской делегации отправиться в Россию на чемпионат мира. Вылет сборной Египта в Россию запланирован на 10 июня.

Ранее сообщалось, что Салах пропустит не меньше трех недель из-за растяжения связок плечевого сустава, которое он получил в финале Лиги чемпионов с «Реалом».

Фото: Global Look Press

Источник: EFA