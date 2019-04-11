Евгений Коноплянка летом хочет уйти из «Шальке»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка намерен в летнее межсезонье сменить клуб. Возможный уход из клуба украинский футболист уже обсудил со своим окружением.

«Шальке» не будет удерживать хавбека и готов продать игрока.

Немецкий клуб готов продать украинского футболиста за сумму от трех до пяти миллионов евро. На эту сумму влияет окончание контракта летом 2020 года, а также зарплата Коноплянки в размере 4,5 миллионов евро в год.

Украинец стал игроком «Шальке» в 2017 году. Футболист перешел из испанской «Севильи» за 12,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Коноплянка провел 20 матчей в составе гельзенкирхенского клуба, в которых отметился одним голом и сделал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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