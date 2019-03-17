Вячеслав Караваев: «Слуцкий поздравил с вызовом в сборную»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от вызова в сборную России. Он рассказал и о реакции Леонида Слуцкого.

«Все хорошо. Прилетел сразу после игры, можно сказать.

Как узнал о вызове? Кто-то сообщение отправил, прочитал. Так и узнал, что вызвали. Для меня это было неожиданно и приятно. Леонид Викторович поздравил тоже. Сказал: «Молодец, продолжай в том же духе», — заявил футболист.

Напомним, сборная России проведет два матча отбора Евро-2020 с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта). Сегодня, 17 марта национальная команда под руководством Станислава Черчесова начала подготовку к эти встречам. Для Караваева это первый вызов в сборную.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный Twitter сборной России по футболу