Netflix снимает документальный фильм про «Ювентус»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Американская компания Netflix выпустит документальный фильм про «Ювентус». Его выпуск намечен на следующий год.

Документальный фильм про жизнь внутри клуба уже находится в производстве и выйдет в начале 2018 года. Планируется выпуск четырех эпизодов.

«Для нас гордость, что «Ювентус» стал первым клубом, про который Netflix снял документальный сериал», – заявил заместитель финансового директора туринцев Федерико Паломба.

Компания Netflix была основана в 1997 году. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ювентуса»

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