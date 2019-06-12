«Реал» представит Эдена Азара 13 июня

Автор: Роман Шлуинский 0

Стало известно, когда полузащитник Эден Азар будет представлен в качестве игрока «Реала». Это будет сделано в четверг, 13 июня.

Сообщается, что презентация 28-летнего футболиста состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 19:00 по местному времени.

Эден Азар перешел из «Челси» в «Реал» этим летом. Во время презентации он выйдет на поле арены, поприветствует болельщиков, а затем проведет пресс-конференцию.

Напомним, сегодня «Реал» представил другого новичка команды – форварда Лука Йовича.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Реала»

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