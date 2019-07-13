«Манчестер Юнайтед» поднял цену на Поля Погба

Автор: Дарья Григорьева 0

Мадридский «Реал» продолжает следить за полузащитником Полем Погба. «Манчестер Юнайтед» решил повысить цену на футболиста. 

Сообщается, манкунианцы продадут игрока за 200 млн евро. Такое решение «красных дьяволов» связано с поведением агента хавбека Мино Райолы. Представитель француза несколько раз говорил о желании Погба покинуть клуб, затем он также выступил с подобным заявлением.

Ранее была информация, что англичане готовы отдать полузащитника за 170 млн евро. На него также претендовал «Ювентус», но после утратил к полузащитнику интерес.

В прошедшем сезоне АПЛ Погба провел 35 матчей, забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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