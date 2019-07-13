«Манчестер Юнайтед» поднял цену на Поля Погба

Мадридский «Реал» продолжает следить за полузащитником Полем Погба. «Манчестер Юнайтед» решил повысить цену на футболиста.

Сообщается, манкунианцы продадут игрока за 200 млн евро. Такое решение «красных дьяволов» связано с поведением агента хавбека Мино Райолы. Представитель француза несколько раз говорил о желании Погба покинуть клуб, затем он также выступил с подобным заявлением.

Ранее была информация, что англичане готовы отдать полузащитника за 170 млн евро. На него также претендовал «Ювентус», но после утратил к полузащитнику интерес.

В прошедшем сезоне АПЛ Погба провел 35 матчей, забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo