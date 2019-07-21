«МЮ» намерен подписать Николя Пепе

Автор: Дарья Григорьева 0

«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на полузащитника «Лилля» Николя Пепе. Он может сменить клубную прописку.

Сообщается, манкунианцы находятся в стадии переговоров с французами. В покупке хавбека заинтересован сам главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер.

«Лилль» оценивает футболиста в 70 млн евро.

Напомним, игрок входит в сферу интересов также «Ливерпуля»,»Баварии», «Арсенала» и нескольких других клубов.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Пепе провел 38 матчей, забил 22 мяча и отдал 14 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sunday Times

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