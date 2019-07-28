«Эвертон» продолжает следить за Мойзе Кином

«Эвертон» продолжает проявлять интерес к нападающему «Ювентуса» Мойзе Кину. 19-летний игрок может сменить клубную прописку.

«Ириски» ведут переговоры с туринцами по трансферу форварда. Старая синьора просит за футболиста 40 млн евро, а также оставить за ней право обратного выкупа.

Ранее была информация, что итальянец обратил на себя внимание не только «Эвертона», но и лондонского «Арсенала» и «Барселоны».

Напомним, в прошедшем сезоне Серии А Кин провел 13 матчей, забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports