«Эвертон» продолжает следить за Мойзе Кином

Автор: Дарья Григорьева 0

«Эвертон» продолжает проявлять интерес к нападающему «Ювентуса» Мойзе Кину. 19-летний игрок может сменить клубную прописку. 

«Ириски» ведут переговоры с туринцами по трансферу форварда. Старая синьора просит за футболиста 40 млн евро, а также оставить за ней право обратного выкупа.

Ранее была информация, что итальянец обратил на себя внимание не только «Эвертона», но и лондонского «Арсенала» и «Барселоны».

Напомним, в прошедшем сезоне Серии А Кин провел 13 матчей, забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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