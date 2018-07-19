Миралем Пьянич может перейти в «Манчестер Сити»

Боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может сменить клуб. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Сити».

Сообщается, что главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола хотел видеть в своей команде игрока «Наполи» Жоржинью. Но так как 26-летний хавбек перешел в «Челси», то теперь приоритетной задачей для «горожан» считается покупка Пьянича.

В «Манчестер Сити» за трансфер готовы предложить около 50 млн евро, но туринцы намерены отдать своего футболиста за 80 млн евро. В прошедшем сезоне Миралем сыграл за «старую синьору» в 44 матчах во всех турнирах и забил 7 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport