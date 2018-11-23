Матчи «Барселоны» могут пройти в Китае

Автор: Дарья Григорьева 0

Барселона

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау не исключил новый вариант проведения матчей. Возможно, в будущем некоторые игры каталонского клуба состоятся в Китае.

Раннее «Барселона» планировала провести встречу с «Жироной» в Майами. Но совет ФИФА принял решение о запрете организации этой игры на территории США.

«Такого никогда не случалось  в Испании, но мы думаем глобально. Новые рынки, новые территории, мы должны адаптироваться. Для нас не проблема смена часовых поясов. Это просто дело привычки. Мы хотим, чтобы у нас была хорошая аудитория. Игра в Майами? Я думаю, что в этом году это будет сложно осуществить. Но если будет возможность для одного матча в США, то почему бы не сделать это в будущем и в Китае?» — заявил Грау

Фото: Global Look Press
ИсточникSouth Morning China Post

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