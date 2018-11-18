Харри Кейн оказался лучшим в сборной Англии

Автор: Дарья Григорьева 0

Harry Edward Kane;

Нападающий сборной Англии Харри Кейн забил в ворота сборной Хорватии в Лиге Наций (2:1). Этот момент оказался для футболиста знаковым.

Кейн стал автором своего 20-го гола за сборную Англии. Чтобы перейти отметку в 20-ть мячей, нападающему потребовалось 35 матчей за национальную команду. Лучшему бомбардиру Англии Уэйну Руни, чтобы забить 20-й мяч за сборную, потребовалось 49 игр.

Харри Кейн оказался 23-м игроком в истории сборной Англии, кому покорилась отметка в 20 и более мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sportsman

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